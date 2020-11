Internacional português, Francisco Trincão analisou na Sport TV a vitória sobre a Croácia, em Split, por 3-2, no último jogo do grupo da Liga das Nações.

«O importante era ganhar, queríamos dar uma boa resposta. Respondemos bem na segunda parte e acho que merecemos a vitória. Encarámos com outra atitude, ganhámos os nossos duelos e acabámos a ter mais poderio ofensivo e chegar à baliza do adversário. Acredito que saímos com uma boa imagem, só perdemos um jogo e fizemos por ganhá-lo.