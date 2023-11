José Sá recusou cometar os incidentes registados na segunda-feira à noite no decorrer da Assembleia Geral do FC Porto, clube que representou de 2015, já no final da formação, até 2018.

«Neste momento estou na Seleção Nacional, vamos ter um jogo importante e é nisso que estou focado», limitou-se a referir antes de mais um treino da Seleção Nacional que se prepara para os jogo com o Liechtenstein e Islândia, relativos à qualificação para o Euro2024.