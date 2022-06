Rúben Neves não poupa elogios a João Palhinha que tem sido apontado como alvo do Wolverhampton para a próxima temporada, na antevisão do segundo jogo com a Suíça, marcado para este domingo (19h45), para Genebra.

Face à gestão que Fernando Santos tem vindo a fazer, até é bem possível que Rúben Neves e João Palhinha se cruzem em campo este domingo. «O Palhinha é um excelente jogador, por isso é que é convocado para a Seleção. Agora cabe ao mister tomar as suas decisões e ver quem tem as melhores características para determinados jogos. Estamos todos preparados para jogar», começou por referir.

Quanto ao alegado interesse do Wolverhampton, Rúben Neves, que também tem sido apontado ao Barcelona, foi mais evasivo. «Em relação ao Wolverhampton, não vou comentar, não me cabe a mima tratar das transferências do clube», acrescentou logo de seguida.

O médio dos Wolves começou o primeiro jogo, frente à Espanha, no banco (entrou ao intervalo), mas depois foi titular nos dois jogos que se seguiram e é um dos jogadores mais utilizados por Fernando Santos nesta jornada de quatro jogos.

Apesar de se sentir em boas condições físicas, o médio espera mais dificuldades neste segundo embate com os helvéticos. «Como todas as equipas, eles vão fazer alguns ajustes. Eles vão ver esse jogo de Alvalade, como nós também vamos fazer. Os jogos nunca são iguais e sabemos que jogar na Suíça é sempre difícil. Vamos com a perceção que temos de estar a cem por cento e no nosso melhor para podermos lutar pela vitória», comentou ainda.