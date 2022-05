William Carvalho é muitas vezes caricaturado nas redes sociais como um jogador lento e há já muitos memes que recorrem à imagem do jogador do Betis sempre que é necessário referir algo que corre mais devagar.

O internacional português tem, obviamente, consciência disso, mas encara a situação com desportivismo. «Tenho de respeitar algumas das pessoas. Sei que quem está ao meu redor, as pessoas que vivem comigo, não têm essa ideia, isso é o mais importante», comentou o jogador, sem qualquer rancor, no decorrer da conferência de imprensa de antevisão dos próximos compromissos da Seleção Nacional na Liga das Nações.

Quanto a assuntos mais sérios, como um alegado convite de Jorge Jesus para William o acompanhar para o clube turco do Fenerbahçe, o jogador fechou-se em copas. «Neste momento estou focado simplesmente na seleção e no que a seleção tem de fazer nestes jogos que vai ter agora», referiu.