Cristiano Ronaldo pediu na véspera do jogo com a Macedónia do Norte para que o momento do hino nacional antes da partida fosse transformado num ato de comunhão entre jogadores e adeptos, que cantariam a uma só voz e à capela «A Portuguesa».

Na transmissão televisiva, ficou a ideia de que o pedido não tinha sido atendido, mas no estádio percebeu-se de forma clara que o volume da música baixou, tal como mostra também o vídeo partilhado pelo Canal 11.