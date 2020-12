A FIFA anunciou nesta quinta-feira o cancelamento dos mundiais de sub-17 e sub-20, que se iam disputar em 2021.

Recorde-se que a seleção portuguesa de sub-20 tinha sido automaticamente apurada para a prova, depois de o Europeu de sub-19 que era para se ter disputado no último verão ter sido também cancelado.

Segundo o organismo que tutela o futebol mundial, a competição de sub-20, prevista para a Indonésia, e o mundial de sub-17, agendado para o Peru, ambos em 2021, vão agora disputar-se em 2023, nos mesmos países.

«A situação da pandemia de covid-19 continua a apresentar problemas para a realização de eventos desportivos e afeta as viagens internacionais», refere em comunicado.

A FIFA salienta que tem estado em contacto com as entidades envolvidas, entre elas as federações dos países em causa e as suas confederações, para tomar decisões.

«É claro que a situação ainda não está normalizada o suficiente para chegar a um nível em que seja possível a realização de ambos os torneios», conclui, deixando uma palavra de gratidão a todos os envolvidos.