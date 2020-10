A FIGURA: Pedro Neto

Que qualidade! Foram dois rasgos do jogador do Wolverhampton a abrir o caminho para o triunfo de Portugal. O extremo bisou entre os 16 e os 34 minutos e qual deles o melhor golo. Primeiro, um tiro de fora da área, de pé esquerdo, com a bola a entrar junto ao poste, sem hipótese de defesa para o guarda-redes norueguês. Depois, numa bela jogada individual, Neto até podia ter assistido Leão, mas foi até ao fim e fez o 2-0. Foi um foco de perigo constante para a defesa norueguesa e despediu-se do jogo com a assistência para o 3-1, marcado por Vitinha.

O MOMENTO: frango à norueguesa dá tranquilidade (69m)

Com apenas um golo de vantagem, houve um momento na segunda parte em que chegou a parecer que os comandados de Rui Jorge estavam a complicar. Algumas desconcentrações levaram calafrios à baliza de Diogo Costa. Mas para que não restasse dúvidas sobre a vitória, Klaesson serviu um «frango à norueguesa». O remate de Vitinha ia forte, mas pouco colocado, mas a péssima abordagem do guarda-redes norueguês ajudou, dando a tranquilidade à equipa lusa.

OUTROS DESTAQUES

Vitinha

Excelente jogo do médio vendido pelo FC Porto ao Wolverampton neste verão. Sempre de cabeça levantada, foi o motor da equipa, jogando e fazendo jogar. Foi de uma recuperação de bola e assistência de Vitinha que nasceu o 2-0. O terceiro golo foi dele e foi um justo premio pela exibição, apesar de ter contado com o contributo involuntário do guarda-redes norueguês.

Rafael Leão

Esteve muito em jogo, mas foi demasiado perdulário na área. Recebeu várias vezes em posição de rematar à baliza, mas perdeu sempre demasiado tempo, desperdiçando algumas jogadas de perigo por más receções.

Florentino

Bom jogo do médio emprestado pelo Benfica ao Mónaco. Sempre bem colocado, recuperou inúmeras bolas no meio-campo. Uma delas iniciou a jogada do primeiro golo da partida. Descomplicou sempre, ajudando o futebol português fluir.

Dalot

Jogo importante para o lateral agora do Milan ganhar confiança, depois de muito tempo sem competir ao alto nível. Dalot mostrou muita segurança a defender e ainda ajudou várias vezes no ataque.