28 de junho. Faz este domingo 20 anos que Portugal caiu nas meias-finais do Euro2000, por força de uma derrota frente à França. Um penálti a punir mão na bola de Abel Xavier, já no prolongamento, permitiu a Zinedine Zidane apontar o golo de ouro. Duas décadas depois, o internacional português reitera que não teve qualquer intenção de cortar a bola com a mão.

«A bola bateu-me na mão, mas não tive intenção de fazer penálti. Prova disso é que a falta não foi logo marcada. Passaram três minutos, com muita pressão dos jogadores franceses sobre o fiscal de linha, porque nem ele nem o árbitro tinham campo de visão para marcar a grande penalidade», recorda Abel Xavier, em conversa com a agência Lusa.

O antigo defesa continua convicto de que «a decisão não seria a mesma» se o lance tivesse ocorrido na área contrária, e lembra que a seleção francesa «tinha outro tipo de influência, que condicionava o jogo».

«A regra do golo de ouro tirou-nos qualquer hipótese de reação. Ficou um sabor amargo, porque tínhamos uma excelente equipa, com potencial para vencer. Acabou por ser um fechar de um ciclo para aquela geração incrível», acrescenta.

Abel Xaver ainda pensa que «a história podia ter sido diferente», mas destaca o «sentimento de grande empatia do povo português com essa equipa».

«Costumo dizer que éramos a geração de ouro 'escovado' e esta que ganhou o Euro2016 é a geração de ouro 'polido'», acrescenta.

«Foi muito reconfortante que esta geração comandada por Fernando Santos, com muita humildade, derrubasse esse estigma que durou tantos anos. Ganhar o Europeu aos franceses, e em França, foi um alívio num peso que carregava. Só tenho que agradecer esse feito», conclui o agora técnico, aos 47 anos.