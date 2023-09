Para além do sucesso profissional que tem acumulado, Bernardo Silva vive também um período particularmente feliz a nível pessoal, uma vez que foi pai pela primeira vez.

O internacional português sente que está «num momento muito bom», até porque foi nomeado para a Bola de Ouro (tal como Ruben Dias).

«Sem dúvida que é uma boa distinção. Quer dizer que fazemos bem o nosso trabalho. Não é o mais importante, pois aquilo que origina tudo isto é o sucesso no clube e na Seleção, e tudo o que vem depois dos títulos coletivos é bonito, mas tem menos importância. Mas é mais uma motivação para continuar a fazer o meu trabalho e continuar com dedicação», referiu Bernardo, em conferência de imprensa de antevisão do Eslováquia-Portugal, de apuramento para o Euro2024.

«Sinto que estou num momento muito bom. Que consegui evoluir bastante como jogador, ao longo dos anos. Ganhar experiência, principalmente para os jogos mais importantes. Passar pelas desilusões e aprender com elas, para depois ter sucesso, também é importante. Sinto-me bem fisicamente e a nível de experiência, algo importante para corresponder quando chego a estas etapas», acrescentou.

Bernardo quer agora«dar continuidade» e «manter o nível durante o máximo de tempo possível».

«Essa é a parte difícil. Chegar lá acima é difícil, mas manter o nível acaba por ser o mais complicado. Continuar com o máximo de exigência comigo próprio para continuar esse caminho e continuar a ter sucesso», concluiu.