O selecionador da Bósnia-Herzegovina assumiu na sexta-feira que «falta experiência» à sua equipa para conseguir bater-se com Portugal, na qualificação para o Euro2024.

«Esta é uma equipa jovem, que tem muito talento e muita vontade, mas falta-lhe experiência para ganhar em grandes competições e por isso, no jogo de amanhã [hoje] irão aprender muitas coisas», afirmou Faruk Hadzibegic, que mostrou respeito para com a equipa das quinas, recusando deter qualquer vantagem, inclusivamente física.

«Não somos uma equipa mais física do que Portugal, somos uma equipa muito jovem que ainda não tem a condição física nem a experiência de Portugal», perspetivou.

Hadzibegic reagiu ainda à adversidade que terá pela frente, defrontando Portugal sem jogadores influentes como Rade Krunic, Dennis Hadžikadunić e Ermedin Demirović, devido a problemas físicos, enquanto Benjamin Tahirović recuperou recentemente de lesão e deverá ser opção para o jogo de sábado.

«Seria a mesma coisa que Portugal não ter Danilo, Bernardo Silva ou Cristiano Ronaldo. São três jogadores muito importantes para nós e tentaremos fazer o melhor possível», prometeu, ciente das dificuldades que esperam a equipa bósnia.

Em sentido oposto, Faruk Hadzibegic já contará com três das principais figuras da equipa, Edin Džeko, Miralem Pjanić e Sead Kolasinac, que falharam o último jogo disputado, na Eslováquia (derrota por 2-0).

«O regresso dos três é muito importante para nós, seguramente. São jogadores que têm nome e a ideia é que os três amanhã [hoje] nos possam aportar diferença para os demais», salientou o selecionador bósnio.

Devido a problemas nas ligações aéreas, a seleção bósnia só aterrou em Lisboa pelas 23:00 de sexta-feira, tendo sido recebida por cerca de três dezenas de compatriotas.

Portugal recebe hoje a Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19h45, num encontro que terá arbitragem do italiano Davide Massa. A Seleção ruma à Islândia para defrontar a seleção local na terça-feira, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 18h45 locais (19:45 em Lisboa).