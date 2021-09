Aos 34 anos, João Moutinho continua a ser um dos nomes indiscutíveis da seleção portuguesa. Numa altura em que falta menos de um ano para o Mundial2022 e na véspera do confronto com o Qatar, anfitrião da competição, o medio recusa antecipar se poderá estar presente no Mundial.

«O que eu espero é dar o melhor para a seleção estar no Mundial. Não é importante se eu estarei no Mundial, mas sim se a seleção se apura. Importa pensar no presente, não no futuro», começou por dizer.

Moutinho já foi elogiado por Fernando Santos quando o técnico afirmou que vê no médio um futuro treinador. O jogador, porém, não diz nem que sim nem que não.

«Sempre gostei de ajudar e tentei fazê-lo com os mais jovens para melhorar a equipa. Também gosto de ouvir para melhorar. Não sei o que será o futuro, mas no presente quero estar pronto para ajudar a minha equipa a atingir os objetivos», resumiu.