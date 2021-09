Saem 11, entram 11.

Fernando Santos anunciou nesta sexta-feira que nenhum dos jogadores que foi titular com a Irlanda, na quarta-feira, deverá repetir a presença no onze inicial diante do Qatar, no sábado.

O selecionador nacional criticou a impossibilidade de treinar, uma vez que estão marcados três jogos em poucos dias.

«Nenhum dos jogadores que jogaram com a Irlanda vai ser titular amanhã [sábado]. Depois podem entrar durante o jogo, isso é diferente», começou por dizer. Quem vai falhar o jogo é o defesa Pepe e o médio Palhinha, ambos a recuperar de hamatomas sofridos no jogo com a Rep. Irlanda.

O técnico assumiu que a equipa tem cometido erros pouco comuns, mas não acredita que os consiga corrigir no particular com o Qatar.

«Os problemas resolviam-se em treino. Vamos tentar que a equipa não tenha os desequilíbrios que tem tido, mas o jogo não é um treino em que podemos parar e retificar. [Com a Irlanda] Em alguns momentos do jogo só tínhamos três jogadores em posição defensiva e assim não ganhamos a ninguém», acrescentou.