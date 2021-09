A Seleção Nacional treinou esta manhã no campo do Vale do Garrão, em Almancil, numa sessão onde estiveram presentes os suplentes utilizados e aqueles que não foram opção no encontro de quarta-feira, diante da República da Irlanda (2-1).

Os titulares no encontro da quarta jornada do Grupo A de apuramento para o Mundial2022, no Estádio Algarve, em Faro, à exceção de Rafa, que marcou presença na sessão, efetuaram trabalho de recuperação no ginásio e não estiveram no terreno às ordens de Fernando Santos, que contou pela primeira vez com o avançado Francisco Trincão no relvado.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o grupo composto por Nelson Semedo, Domingos Duarte, Nuno Mendes, Danilo Pereira, João Mário, João Moutinho, Rúben Neves, Otávio, Gonçalo Guedes, André Silva, Rafa e Trincão realizaram exercícios com bola, enquanto os guarda-redes Anthony Lopes e Diogo Costa trabalharam junto de uma das balizas.

No sábado, Portugal vai defrontar o Qatar, num particular marcado para Debrecen, na Hungria, retomando a qualificação na terça-feira, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada da fase de apuramento para o Mundial 2022.