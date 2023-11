Roberto Martínez, treinador da Seleção Nacional, tem no domingo a oportunidade de alcançar o segundo apuramento perfeito numa competição de seleções de futebol, depois de já o ter feito com a Bélgica, na corrida para o Euro 2020.

O técnico espanhol, recorde-se, assumiu o comando da Bélgica em 2016, tendo conseguido somar apuramentos consecutivos com os Diabos Vermelhos, um dos quais só com triunfos: o tal de qualificação para o Europeu de 2020, que acabou por se realizar em 2021.

Já Portugal nunca conseguiu alcançar uma qualificação perfeita, podendo fazê-lo agora, necessitando para isso de vencer a Islândia, no Estádio de Alvalade: no caso de o fazer, alcança uma qualificação apenas com vitórias e alcançar um feito histórico para o futebol luso.

Refira-se, de resto, que após a vitória frente ao Liechtenstein, na quinta-feira, por 2-0, o treinador espanhol chegou aos 37 jogos em fases de apuramento para Mundiais/Europeus, contando com 34 vitórias e apenas 3 empates.

Relativamente aos golos, ao comando de seleções, os números também são impressionantes, tendo um registo de 142 marcados e apenas 17 sofridos.

Contudo, apesar das boas prestações em fases de apuramento, o treinador, de 50 anos, não tem tido tanta sorte nas fases finais, sendo o seu melhor registo o facto de ter levado a Bélgica às meias-finais do Mundial 2018, na Rússia, onde acabou por cair frente à França (1-0).

No apuramento para o Mundial 2018, no qual realizou a sua estreia como selecionador belga, Martínez venceu o grupo H com 28 pontos, nove vitórias e um empate, tendo apontado 43 golos e sofrendo apenas seis.

Já no apuramento para o Europeu 2020, a seleção belga conseguiu um registo de 10 vitórias em 10 jogos, num Grupo I com Rússia e Escócia, somando 40 golos e sofrendo apenas três.

Na fase final do Euro 2020, os belgas acabaram por voltar a não demonstrar o poderio que apresentaram nas fases de apuramento. Apesar de terem vencido Portugal nos oitavos de final, por 1-0, com golo de Thorgan Hazard, a seleção belga caiu frente à Itália (2-1) nos quartos de final, que também viria a ser campeã.

Nestas duas provas, a Bélgica ocupava o 1º lugar do ranking mundial da FIFA, mas o técnico espanhol falhou no objetivo de, pelo menos, conseguir chegar a uma final.

.Apesar de ter vencido o grupo de qualificação para o Mundial 2022 e de ter mais um registo impressionante numa fase de apuramento, cedendo apenas dois empates, a seleção belga acabou eliminada ainda na fase de grupos no Qatar, atrás da Croácia e Marrocos, sendo essa a última vez que o espanhol esteve ao serviço dos Diabos Vermelhos.