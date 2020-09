A seleção de sub-21 defronta a Bielorrússia nesta terça-feira, em novo jogo de qualificação para o Europeu da categoria.

Na antevisão à partida que se vai disputar na Cidade do Futebol, Rui Jorge elogiou a forma como os jogadores que foram chamados pela primeira vez se têm integrado.

«Têm mostrado vontade e qualidade e estou satisfeito com todos. Têm-se integrado bem», começou por dizer, valorizando a possibilidade de ver alguns dos jogadores que tem agora à disposição ser chamados num futuro próximo à seleção A, uma vez que esse é processo natural de evolução.

«Gostamos de ver os jogadores a atingir o patamar mais alto das nossas seleções. E estamos cá para responder, quando o mister Fernando Santos decide chamar jogadores como Félix e o Trincão, que ainda têm idade sub-21, podemos dar oportunidades a jogadores como o Joelson, por exemplo», sublinhou.

Já sobre o adversário desta terça-feira, o selecionador lembrou as dificuldades sentidas no jogo fora, no qual Portugal só conseguiu marcar a cerca de 20 minutos do fim.

«A Bielorrússia é um adversário que defrontámos e sentimos dificuldades em marcar. Só o fizemos perto do final. Esperamos adversário difícil de ultrapassar por defender com um bloco baixo e que nos pode criar dificuldades na profundidade que têm ofensivamente», analisou.

Rui Jorge falou ainda sobre a mudança das regras de apuramento, que permite o apuramento direto aos cinco melhores cinco classificados, mas continua a apontar ao primeiro lugar, que pertence neste momento à Holanda.

«É diferente. Na primeira fase, todos os segundos tinham hipótese de estar na fase final. Isso agora não acontece, mas os cinco melhores garantem o apuramento direto, algo que também é novo. As contas que fazemos é para vencer os nossos jogos para estar na frente no final», assegura.