Ainda não é desta que Toti Gomes vai estrear-se com a camisola da Seleção Nacional.

O defesa do Wolverhampton é o nome riscado por Roberto Martínez para o jogo desta noite contra a Bósnia-Herzegovina, em Zenica, da oitava jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024.

Toti Gomes, de 24 anos, voltou a ficar fora da lista de 23 futebolistas de Portugal, tendo sido o único jogador preterido pelo selecionador, tal como aconteceu na vitória da passada sexta-feira contra a Eslováquia (3-2), no Estádio do Dragão.

O defesa central, que também pode atuar sobre o lado esquerdo e que também tem nacionalidade da Guiné Bissau, foi convocado pela terceira vez pelo técnico espanhol, mas ainda procura somar a primeira internacionalização pela equipa principal das "quinas".

O Bósnia-Portugal está agendado para as 19h45 (hora de Portugal continental), no Estádio Bilino Polje, em Zenica, e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.

Após sete rondas, a equipa lusa já está apurada só com vitórias no Grupo J, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein segue ainda sem pontos.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.