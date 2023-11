Um homem foi detido no domingo por venda ilegal de ingresso para o Portugal-Islândia, jogo de qualificação para o Euro 2024 de futebol, no Estádio José Alvalade, anunciou a Polícia de Segurança Pública (PSP), no domingo.

A PSP de Lisboa deteve o homem, suspeito da prática de venda ilegal de ingresso, apreendendo-lhe 325 euros e 13 cartões de uma cadeia de supermercados.

A operação de segurança resultou em dois autos de notícia, um por falta de cartão de assistente de recinto desportivo e outro por tentativa de entrada sem bilhete.

Foi ainda elaborado um auto de contraordenação por tentativa de acesso a zona de recinto desportivo.

Quanto ao jogo, Portugal venceu a Islândia por 2-0 e fechou a qualificação só com vitórias.