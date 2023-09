Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações aos jornalistas após a vitória de Portugal sobre o Luxemburgo por 9-0:

[João Félix marcou um grande golo. É este o jogador que idealiza? O carinho que lhe deu ajudou-o a marcar este golo?]

O João Félix tem um talento, uma qualidade técnica que é de outro patamar. Os jogadores são pessoas: temos momentos maus, outros bons, mas acho que o João agora tem uma equipa para desfrutar e ser ele mesmo. Hoje vimos o porquê de o João ter um espaço importante na seleção.

[Sente que esta é uma equipa que rende mais sem Ronaldo?]

O Cristiano é uma parte muito importante desta equipa. O Pepe é uma parte muito importante desta equipa. São jogadores com uma experiência, uma forma de trabalhar que é contagiosa e dão à nossa equipa um valor importante.

Mas temos competitividade e o Gonçalo Ramos mostrou o que pode fazer, o Diogo Jota também e precisamos de ter jogadores que tenham nível para ganhar partidas.

O Cristiano tem uma experiência e uma forma de estar no grupo que é especial. Não precisamos de comparações – o Cristiano é importante e a nossa equipa está preparada para ganhar sem o Cristiano, o que é importante também.

[Já alguma vez tinha vencido por 9-0? Por que é que optou por Gonçalo Inácio?]

Já ganhei por 9-0 e também já sofri nove golos. São momentos muito importantes para ver a reação do balneário para a próxima partida.

Acho que o Gonçalo Inácio, ao ser esquerdino, dá uma linha de passe diferente. Para hoje, era importante com a nossa disposição e estrutura tática. É importante para nós alguém com o perfil do Gonçalo, alguém com o perfil do Toti Gomes e depois ter jogadores como o António Silva, o Ruben Dias, com capacidade para defender o um contra um e espaços grandes.

Gosto de olhar para diferentes qualidades dos nossos centrais e gostei muito da atitude deles hoje.