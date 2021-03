A ausência de Pepe para os três primeiros jogos de qualificação para o Mundial 2022 motivará a combinação de novas duplas de centrais para o selecionador Fernando Santos e nas quais estará, se nenhum imprevisto de última hora surgir, Rúben Dias. O jogador do Manchester City salientou que não é pela ausência do colega do FC Porto que a seleção de Portugal vai mudar a ideia de jogo ou de pensar.

«Como é óbvio não muda nada, a nossa ideia de jogo é a mesma sempre. Como é óbvio, por vezes mudam os intervenientes, mas mal de nós seria se, a cada jogador que muda, mude a nossa ideia de pensar. Não está o Pepe, estarão outros e vamos com o mesmo objetivo de sempre, que é ganhar», afirmou Rúben Dias, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Azerbaijão, ao final desta manhã, em Turim.

Dias sublinhou que o «foco é a seleção» neste momento e que o «chip tem de ser alterado», com vista a apontar única e exclusivamente as baterias para o objetivo da qualificação para a fase final do Mundial a disputar no Qatar. «É uma competição diferente, estamos empenhados a 100 por cento e o foco tem de ser outro: é campeonato do mundo agora, tem de estar bem presente em todos nós», alertou.

O jogador de 23 anos ressaltou, em alusão à congénere azeri, que «hoje em dia os jogos acessíveis são cada vez menos, se é que ainda existem» e que o principal adversário a ultrapassar, em primeiro lugar, é a própria seleção portuguesa. «O jogo poderá ser difícil se assim o tornarmos também. Ao longo deste dias, vamos ter mais informação em relação à equipa adversária e, a partir daí, é muito foco no nosso jogo e encarar o jogo com a máxima seriedade, profissionalismo e ambição», frisou.

O Portugal-Azerbaijão joga-se em Turim, a partir das 19h45 desta quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol. À mesma hora, também no grupo A, joga-se um Sérvia-República da Irlanda.