A defesa do Benfica Lúcia Alves foi chamada nesta sexta-feira para o estágio da seleção feminina de preparação para o Europeu, depois de Mariana Azevedo, do Famalicão se ter lesionado com gravidade no joelho esquerdo.

A informação foi divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol que revela que Lúcia Alves se vai juntar às 22 companheiras na segunda-feira.

Lista atualizada de convocadas por Francisco Neto:

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette), Patrícia Morais (Sp. Braga) e Rute Costa (Famalicão)

Defesas: Alicia Correia (Sporting), Carole (Benfica), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sp. Braga), Joana Marchão (Sporting), Sílvia Rebelo (Benfica) e Lúcia Alves (Benfica)

Médios: Andreia Norton (Sp. Braga), Andreia Jacinto (Sporting), Andreia Faria (Benfica), Dolores Silva (Sp. Braga), Fátima Pinto (Sporting), Kika Nazareth (Benfica), Tatiana Pinto (Levante) e Vanessa Marques (Sp. Braga).

Avançadas: Ana Borges (Sporting), Carolina Mendes (Sp. Braga), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo)