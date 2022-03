A Turquia é uma das seleções que Portugal terá de bater para estar presente no Mundial do Qatar, em novembro. Os turcos sofreram 16 golos na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo e são a formação mais batida entre as que estão presentes no play-off.



Fernando Santos elogiou a qualidade individual dos jogadores às ordens Stefan Kuntz - destacou Çalhanoglu - e sublinhou que Portugal terá de igualar o adversário no que respeita «à raça, paixão, entrega e concentração».



«Ontem dei a conhecer o processo defensivo da Turquia aos jogadores. Hoje vamos falar sobre o processo ofensivo. A Turquia é uma equipa com muita qualidade individual e tem jogadores que jogam ao melhor nível em Inglaterra, França e Itália. Conhecemos o futebol turco e há muita qualidade tanto ao nível do passe como da execução. É uma equipa competitiva e que joga muito com o coração, aliás o Yilmaz disse isso mesmo», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Temos de igualar a Turquia no que respeita à paixão, raça, entrega e concentração. Vamos ter pela frente uma equipa que tem tudo isso. Temos de ser igualmente fortes. É uma equipa que tem jogadores pontualmente importantes como o Çalhanoglu que é determinante em alguns momentos. Tem avançados rápidos e com muita mobilidade, mas a Turquia vale pelo seu todo. Dá-se melhor com o jogo partido, dividido e de correria, mas temos de combater isso e não entrar nesse jogo. Não será positivo para nós. É o que tenho dito aos jogadores e tenho a certeza de que amanhã no Dragão vão colocar isso em prática», acrescentou.



A Turquia, recorde-se, ficou em segundo lugar no grupo G da fase de apuramento para o Mundial 2022 atrás dos Países Baixos: marcou 27 golos, sofreu 16 e acumulou 21 pontos. O embate com Portugal está marcado para esta quinta-feira, às 19h45, no Dragão.