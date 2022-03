Na véspera do jogo do play-off contra a Turquia, da fase de apuramento para o Mundial 2022, Fernando Santos frisou que a seleção vai jogar «por 11 milhões» de pessoas, recusando abrir o jogo sobre quem poderá fazer dupla com José Fonte no eixo da defesa.



«Não vale a pena de falar dos jogadores que não estão. Quem não está, está com o grupo através de mensagens. Eles fazem parte desses 11 milhões. Temos de jogar por 11 milhões de portugueses. Vou procurar escolher a equipa que dará mais garantias. Tenho confiança em todos o que chamei e acredito que todos podem ajudar muito a seleção», referiu, em conferência de imprensa.



O selecionador nacional adiantou ainda que não tem grandes dúvidas acerca da equipa inicial que vai alinhar diante dos turcos, esta quinta-feira, no Dragão (19h45).



«Tenho poucas dúvidas. Não era muito positivo estar com muitas dúvidas a pouco mais de 24 horas do jogo. Há sempre uma ou outra dúvida para determinada posição. Mas as dúvidas são muito reduzidas», revelou.



Portugal defronta a Turquia, no play-off de acesso ao Mundial 2022, esta quinta-feira, às 19h45, no Dragão. Pode seguir AO MINUTO o Maisfutebol.