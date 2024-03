Diogo Costa foi riscado no lote das opções para o jogo de Portugal com a Suécia.

De acordo com a FPF, o guarda-redes do FC Porto sofreu um traumatismo no último treino da equipa das quinas e não é recuperável para o primeiro de dois encontro particulares.

Para o lugar de Diogo Costa foi chamado Samuel Soares. O guardião do Benfica, que estava ao serviço dos sub-21 da Seleção, junta-se esta noite já no Porto aos comandados de Roberto Martínez.

Nesta quinta-feira, Portugal defronta a Suécia em Guimarães. Na próxima terça-feira, 26, desloca-se à Eslovénia.