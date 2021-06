«Portugal tem tanta qualidade que eu até podia ser o motorista ou o roupeiro.»



Esta declaração de Marco Rossi, o selecionador da Hungria, gerou alguma controvérsia, até por um erro de tradução, levando a que fosse divulgada a ideia que o italiano estava a querer dizer que qualquer treinador se arriscaria a ter sucesso como selecionador de Portugal.

Ora por isso, no flash-intervirew, quis saber-se como Fernando Santos tinha ouvido estas declarações, de um colega que ia ser adversário.

«Ouvi isso com toda a serenidade. Tenho um grande respeito por todos os meus colegas. Mas também tenho um enorme respeito por todos os motoristas e pelos técnicos de equipamentos. E digo-vos com toda a franqueza: tenho um orgulho enorme em ser um bom motorista desta equipa», respondeu o selecionador português, acabando a resposta com uma piscadela de olho ao repórter.