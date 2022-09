Portugal x Espanha, o eterno duelo ibérico.

Nesta terça as duas seleções disputam a presença na «final four» da Liga das Nações, numa verdadeira final marcada para Braga.

A equipa das quinas parte em vantagem pontual, e só precisa mesmo do empate, para além de um incentivo histórico: há 19 anos que a «Roja» não ganha em Portugal.

A última vez foi a 6 de setembro de 2003, em jogo disputado precisamente no Minho, mas em Guimarães (3-0). Os golos foram Joseba Etxeberria, Joaquín e Diego Tristán.

Alguns meses depois Portugal derrotou a Espanha na fase de grupos da Euro 2004 (1-0) com golo de Nuno Gomes.

Já em novembro de 2010, Portugal goleou a Espanha por 4-0, em jogo particular disputado no Estádio da Luz, no qual a «Roja» não justificou a sua condição de campeã mundial.

O último encontro em solo português ocorreu em outubro de 2020, e terminou com um empate a zero.

Sabe onde andam os jogadores que alinharam na última vitória espanhola em Portugal?

