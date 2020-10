A França e Portugal empataram este domingo no Stade de France, num jogo que não teve golos. Foi o segundo nulo seguido para a Seleção Nacional, que na quarta-feira tinha empatado também por 0-0 na receção à Espanha.

O empate deixou tudo na mesma na frente do Grupo 3 da Liga A, sendo que Portugal e a França dividem o primeiro lugar, agora com sete pontos. A Seleção Nacional tem no entanto vantagem no desempate por golos.