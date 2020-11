Fernando Santos em declarações aos jornalistas após a goleada de Portugal à Andorra por 7-0:

[Equaciona iniciar o jogo com França com Jota, Félix, Ronaldo e Bernardo no ataque, tal como terminou o jogo com Andorra?]

«[Risos] Percebo muito bem a pergunta, mas não vou responder. Falarei na véspera do jogo e aí direi o que penso. Sabemos muito bem o que é o confronto, são duas equipas que se conhecem bem. A nossa abordagem ao jogo será diferente, mas não vamos perder a nossa identidade e deixar de jogar para ganhar.»

[Anthony Lopes tem sido o eleito para a Liga das Nações. Vai ter continuidade com França?]

«Não tenho jogadores que são eleitos para uma competição e não para outra. Tenho jogadores em quem acredito. Tenho três guarda-redes em quem confio em absoluto e o Anthony é um deles. Há muitos jogadores que não vão entrar em campo com França e podiam entrar perfeitamente. Não é por falta de confiança. É uma questão de acharmos que em cada jogo há jogadores que se adaptam melhor para determinadas finalidades.

A matriz existe e todos os jogadores sabem o que quero nos vários momentos do jogo. E há sempre um oponente que nos vai apresentar determinadas dificuldades. E vou tentar montar a equipa com 11 jogadores que possam responder bem a isso.»

[Sente-se um sortudo por trabalhar com jogadores que compreendem tão facilmente o que pretende?]

«Já me sinto sortudo há seis anos. No primeiro jogo na Dinamarca já houve uma atitude fantástica que nos levou a ser campeões da Europa. Eeles vao para lá e cumprem o que eu quero e eu só posso ser feliz.»