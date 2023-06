A seleção de futebol feminino vai defrontar a campeão europeia Inglaterra no próximo dia 1 de julho, perto de Londres, em jogo de preparação para o Mundial 2023. O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa de Futebol, a qual adiantou que o jogo está agendado para as 15:15 (hora de Lisboa) no Estádio MK, em Milton Keynes, a 70 quilómetros da capital inglesa.

Antes de viajar para a Nova Zelândia, a equipa orientada por Francisco Neto, que se concentra a 19 de junho, na Cidade do Futebol, em Oeiras, jogará ainda com a Ucrânia, no dia 7 de julho, no Estádio do Bessa.

O selecionador Francisco Neto sublinhou a importância de defrontar uma equipa forte como a Inglaterra na preparação para o Mundial, competição na qual Portugal fará a sua estreia. «É um jogo muito difícil que acontecerá após as duas primeiras semanas do nosso estágio. Irá ajudar-nos a perceber o estado da equipa nesse momento. Será um indicador precioso», referiu.