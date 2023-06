Para alguns adeptos, a entrada no Estádio da Luz, para assistir ao Portugal-Bósnia, ficou marcado por uma longa demora no exterior do recinto, que provocou atrasos e levou à entrada tardia nas bancadas.

Ora por isso mesmo, a Federação emitiu um comunicado a lamentar o sucedido e a justificar que tudo teve a ver com a existência de bilhetes falsos.

«A FPF lamenta e pede desculpa pelos inconvenientes que resultaram na demora da entrada de vários adeptos com bilhetes válidos para o jogo Portugal-Bosnia. A situação ficou a dever-se a um problema no acesso à Porta 4 e Porta 32 do Estádio devido a terem sido detectados bilhetes irregulares», referiu a Federação.

«A FPF já tinha constatado situação irregular no processo de compra de bilhetes e agiu em conformidade, anulando a venda, tendo alertado as autoridades competentes para o facto. A FPF relembra os adeptos que devem adquirir os bilhetes para os jogos exclusivamente nos canais oficiais da Federação e do seu parceiro (Continente).»