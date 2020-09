Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a vitória na Suécia por 2-0, em jogo da segunda jornada da Liga das Nações:



«Tivemos muita dificuldade nos primeiros minutos. Não conseguimos acertar com a forma deles jogarem. Aquele jogo longo com a aproximação dos dois médios para a segunda bola... tivemos dificuldade em controlá-los. Não ganhámos a segunda bola e depois quando a tínhamos, perdíamos facilmente. Permitimos que a Suécia acreditasse e sentimos dificuldades para controlar o jogo. A partir dos vinte minutos melhorámos, começámos a ter bola e os suecos correram atrás dela. O jogo ficou mais fácil para nós e chegámos a ter algum ascendente.



Depois da saída do Bernardo, uma substituição forçada, percebi que íamos ter alguma dificuldade. A expulsão foi fundamental neste jogo, apesar de acreditar que venceríamos na mesma. A expulsão ajudou, mas a equipa já estava melhor. A vitória é justa, mas não foi uma exibição tão conseguida quanto isso. Faltou-nos alguma imprevisibilidade de movimentação e imaginação. Se tivéssemos circulado mais rápido, podíamos ter construído um resultado diferente.»



«Ronaldo é isto Todos sabem. É uma verdade de La Palice. Vamos jogo a jogo. A Croácia vai querer mostrar a sua grande qualidade e os suecos vão continuar a dar luta. Olhando para o que está a acontecer de forma teórica, perspectiva-se isso [luta a dois].»