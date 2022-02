Portugal vai defrontar a Espanha, na primeira jornada do grupo 2 da Liga das Nações, no Benito Villamarín, casa do Betis, a 2 de junho informou a Real Federação Espanhola (RFEF).



Ao abrigo do acordo entre a RFEF e a Junta da Andaluzia, já se sabia que o duelo ibérico seria disputado na cidade de Sevilha. No entanto, o facto de «La Cartuja» receber um concerto poucos dias depois do jogo, obrigou à mudança do jogo para o estádio do Betis.

Refira-se que o último Roja de La Roja no Benito Villamarín foi diante da Inglaterra, também na Liga das Nações, há mais de três anos e meio.

Na Liga das Nações, Espanha e Portugal têm ainda como adversários no grupo 2 a República Checa e a Suíça.