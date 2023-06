Antes da viagem para Tbilisi (14h15), a seleção nacional de sub-21 treinou na Cidade do Futebol e o médio Vasco Sousa foi o porta-voz do grupo, tendo garantido que a equipa das Quinas está indiferente à importância da estreia frente à anfitriã Geórgia no Europeu de sub-21.

«Acho que este grupo vai trabalhar da mesma maneira em todos os jogos, mesmo que o primeiro adversário seja ou não a Geórgia. Nenhuma seleção é favorita num Europeu e tudo pode acontecer. Vamos encarar a Geórgia como qualquer outro encontro, em busca dos três pontos», disse o jogador do FC Porto.

«Somos candidatos, tal como as restantes seleções. Estamos a trabalhar como qualquer uma delas para ir em busca dos três pontos jogo após jogo. Existe sempre uma ambição gigante num Europeu e o grupo está muito confiante e unido em busca de uma belíssima história. O que podemos prometer é dar o nosso melhor em todas as vertentes», acrescentou.

Na véspera, João Cancelo e Bruno Fernandes, que chegaram a competir nos sub-21 e a participar em edições anteriores do Europeu, assistiram ao treino da categoria e, já na conferência de imprensa da seleção principal, Rúben Dias dirigiu uma mensagem motivacional à equipa de Rui Jorge.

«É muito especial. São jogadores nos quais nos sentimos inspirados e é um orgulho que eles tenham feito um bocadinho parte do nosso treino ou tivessem estado connosco. É bastante gratificante ver o Rúben Dias a enviar-nos uma mensagem de apoio, porque se trata do passo que queremos dar para chegar ao lado deles», reconheceu Vasco Sousa.

Na sessão desta quinta-feira, refira-se, Rui Jorge contou com 22 dos 23 convocados sem limitações, ao passo que Fábio Vieira continuou a trabalhar no ginásio pelo segundo dia consecutivo.

Em campo esteve Bernardo Vital, que tinha sido riscado da convocatória, mas foi reintegrado algumas horas depois no estágio, devido à lesão de Tomás Tavares.