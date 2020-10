Fernando Santos considera que a ausência de Cristiano Ronaldo do jogo com a Suécia trará diferenças no jogar da seleção. «A estratégia e as dinâmicas fundamentais serão muito semelhantes», disse o técnico na antevisão ao jogo. Porém, acrescentou que «o Cristiano tem características próprias» e tendo a mobilidade de Ronaldo em conta «tem de haver uma compensação dos outros» portanto, não estando o capitão «é natural que seja diferente».

Ainda assim, o técnico argumentou que «a equipa já jogou sem Cristiano e respondeu bem», o último desses casos frente à Croácia, no início desta Liga das Nações.

A seleção vem de um particular frente a Espanha e de um encontro para a Liga das Nações com a França, campeã do mundo. Fernando Santos foi questionado se, finalmente, Portugal perdeu o receio de jogar olhos nos olhos com equipas de topo.

«Acho que Portugal há uns anos largos que tem sempre capacidade para lutar com esses adversários maiores. Portugal esteve em todas as fases finais. Quando cheguei, disse ao que vinha, que éramos candidatos. Hoje assumo-o também. Esta equipa está em cada jogo para ganhar. Jogou contra o campeão do mundo e o outro foi frente a uma das melhores seleções do mundo. Portugal fez o que é costume fazer. Nem sempre o adversário consegue fazer isso também, jogar-nos olhos nos olhos. Nota-se que Portugal é uma equipa respeitada», considerou o selecionador.

«Mais importante, é que Portugal estará sempre preparado para jogar esses jogos. O Campeonato da Europa antes eram quatro grupos o que quer dizer que todas as equipas que estão na Liga 1 da Liga das Nações estão no top-16. A Suécia é uma equipa que trabalha muito, sabe pisar o campo. Criou-nos muitas dificuldades e tem muita qualidade técnica, a nível de passe e receção. Kulusevski e Forsberg trazem imaginação. As contas deste grupo passam muito pela Suécia», afirmou.