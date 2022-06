O médio Vitinha foi a principal novidade no treino desta sexta-feira da seleção nacional de Portugal, na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois do teste positivo à covid-19 que o afastou dos trabalhos da equipa das quinas nos últimos dias, bem como do jogo ante a Espanha na quinta-feira.

Menos de 24 horas depois do empate em Sevilha, para a primeira jornada da Liga das Nações, Portugal voltou aos treinos, com 14 elementos no relvado.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, assistiu-se a parte de uma sessão em que Fernando Santos não teve no relvado os titulares frente a Espanha, bem como Cristiano Ronaldo, tendo estes realizado trabalho de ginásio.

Portugal recebe a Suíça no domingo, às 19h45, no Estádio José Alvalade, para a segunda jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações. Os helvéticos perderam por 2-1 na primeira jornada, ante a República Checa.