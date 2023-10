A Seleção Nacional igualou o melhor registo de vitórias consecutivas em jogos oficiais ao bater a Eslováquia (3-2), na sexta-feira à noite, no Estádio do Dragão, naquela que foi a sétima vitória consecutiva na fase de qualificação para o Euro2024, igualando a marca alcançada na corrida para o Euro2016. No entanto, na segunda-feira, frente à Bósnia-Herzegovina, Roberto Martínez tem a possibilidade de estabelecer um novo recorde absoluto de oito triunfos consecutivos.

O treinador espanhol já garantiu o «título» de qualificação mais rápida, com sete triunfos consecutivos, apenas com golos consentidos no último jogo, igualando um recorde que era detido por Fernando Santos.

Em 2015, na corrida para o Campeonato da Europa que Portugal viria a conquistar, Portugal iniciou a fase de qualificação com uma surpreendente derrota, em Aveiro, diante da Albânia (0-1), ainda sob o comando de Paulo Bento. Fernando Santos assumiu depois o cargo de selecionador e somou sete triunfos consecutivos, todos pela margem mínima, fechando este ciclo com uma vitória na Sérvia (2-1), selado com tentos de Nani e João Moutinho.

No entanto, já na fase final do Euro2016, Portugal viu interrompida a série de triunfos com um empate, na estreia na fase de grupos, diante da Islândia (1-1).

Portugal soma agora, mais uma vez, sete vitórias consecutivas e tem possibilidades de chegar à oitava, caso, na segunda-feira, vença a Bósnia em Zenica.