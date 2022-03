Depois de ter atuado os 90 minutos na vitória sobre a Roménia, Odysseas Vlachodimos voltou a estar em campo nesta segunda-feira, agora no jogo da Grécia fora de casa com a congénere do Montenegro.

O guarda-redes do Benfica voltou a ser titular e cumpriu toda a partida.

A Grécia foi derrotada por 1-0. Milutin Osmajic apontou o único golo do jogo, aos 59 minutos quando surgiu na cara do guardião helénico e não desperdiçou a oportunidade.