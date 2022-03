O Benfica informou que vai discutir o acesso às meias-finais da UEFA Youth League a 13 de abril, uma quarta-feira.

O adversário, sabe-se, será o vencedor do duelo entre Dínamo Kiev e Sporting (7 de abril em Bucareste), sendo que as águias jogarão sempre na condição de visitantes. Em Alcochete se o Sporting eliminar a equipa ucraniana; em terreno a determinada se for o Dínamo a seguir em frente.

Recorde-se que o Dínamo Kiev foi adversário do Benfica na fase de grupos da Youth League: goleou os encarnados por 4-0 em casa e perdeu no Seixal por 1-0, terminando atrás da equipa portuguesa.

O vencedor do encontro dos quartos de final vai defrontrar a Juventus no jogo de acesso à final, onde o Benfica já esteve por três ocasiões, acabando sempre derrotado.