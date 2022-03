A UEFA confirmou esta segunda-feira que o Dínamo Kiev-Sporting, dos oitavos de final da Youth League, vai realizar-se em Bucareste, no dia 7 de abril.

Devido ao conflito da Rússia com a Ucrânia, a realização do jogo era uma incógnita, uma vez que este não podia realizar-se na capital ucraniana e havia até a dúvida de que o emblema ucraniano conseguisse reunir um número de jogadores razoável.

No entanto, a equipa de sub-19 do Dínamo conseguiu reunir-se em Bucareste, onde está há vários dias a treinar e onde vai defrontar a formação leonina, no Estádio Giulești.

O encontro está assim agendado para o dia 7 de abril, quinta-feira, e joga-se a partir das 13h00. O vencedor deste encontro terá pela frente o Benfica.