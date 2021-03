A convocatória da seleção de Cabo Verde para os jogos com Camarões e Moçambique, da fase de apuramento para a CAN2021, inclui treze jogadores que atuam em Portugal.

São eles Ivan Cruz (Paredes), Márcio da Rosa (Cova da Piedade), Steven Pereira (Oliveirense), Tiago Almeida (Varzim), Marco Soares (Arouca), Telmo Arcanjo (Tondela), Ericson (Vizela), Kuka (Mafra), João Paulo Fernandes (Leça), Gilson Tavares (Estoril), Patrick Fernandes (Varzim), Vasco Lopes (União de Santarém) e Papalelé (Leixões).

Os «tubarões azuis», orientados por Pedro ‘Bubista’ Brito, defrontam os Camarões, de António Conceição, no dia 26 de março, na cidade da Praia. Quatro dias depois realiza-se o jogo em Moçambique, no Estádio Nacional do Zimpeto.

LISTA DE CONVOCADOS:

GUARDA-REDES

Josimar Dias ‘Vozinha’ – AEL Limassol

Ivan Cruz – Uniao Sport Club de Paredes

Márcio da Rosa – Cova da Piedade

DEFESAS

Ianique Tavares ‘Stopira’ – MOL Fehervar

Carlos Rodrigues ‘Ponck’ – Basaksehir

Edilson Borges ‘Diney’ – FAR Rabat

Lorenzo Fonseca – Den Bosch

Roberto Lopes – Shamrock Rovers

Jeffrey Fortes – Sparta Roterdão

Steven Pereira – Oliveirense

Dylan Tavares – Lausanne Ouchy

Tiago Almeida – Varzim

MÉDIOS

Marco Soares – Arouca

Hélder Tavares – FC Voluntari

Patrick Andrade – Qarabag

Telmo Arcanjo – Tondela

Jamiro Monteiro – Philadelphia Union

Carlos Fernandes ‘Kuca’ – Mafra

João Paulo Fernandes – Leça

Bruno Leite – Haugesund

Ericson – Vizela

AVANÇADOS

Djaniny Semedo – Trabzonspor

Ryan Mendes – Al Nasr

Gilson Tavares – Estoril

Lisandro Semedo – Fortuna Sittard

Vasco Lopes – União de Santarem

Patrick Fernandes – Varzim

Dodo – Hamrun Spartans

Willis Furtado – JK Jerv

Helio Silva ‘Papalele’ – Leixões