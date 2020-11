A equipa de sub-23 do Benfica recebeu e bateu o Portimonense, no Seixal, com um golo no último minuto, em jogo da 9.ª jornada da Zona Sul da Liga Revelação.

Semedo saltou do banco e marcou o golo da vitória nos derradeiros instantes da partida, permitindo ao Benfica repetir o resultado que já tinha conseguido em Portimão.

Com este triunfo, o Benfica junta-se ao Estoril-Praia no topo da classificação da Zona Sul, mas com mais um jogo do que os canarinhos que, na próxima quarta-feira, recebem o Sporting.