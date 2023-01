«Estou meio chateado com o Jorge. Ficou amuado com uma mensagem», disse Sérgio Conceição depois da goleada frente ao Arouca, revelando um desentendimento que não era do conhecimento público.

De lá para cá, os treinadores de FC Porto e Académico de Viseu foram sendo confrontados com o tema, respondendo de forma seca. Na véspera do encontro, que terminou com um triunfo azul e branco por 3-0, Jorge Costa garantiu apenas que iria cumprimentar Sérgio Conceição.

Foi o que aconteceu. Antes do apito final, o antigo defesa-central dos dragões aproximou-se do banco portista e cumprimentou Conceição, que respondeu de igual modo.

Ora veja: