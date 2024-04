O Inter Milão venceu, na noite desta segunda-feira, na visita à Udinese (1-2), no fecho da 31.ª jornada da Serie A. Num encontro de total domínio «nerazzurro», foram os anfitriões que inauguraram o marcador, aos 40 minutos. Assistido por Roberto Pereyra, o sérvio Lazar Samardzic inaugurou o marcador.

Pela direita, e num remate aparentemente inofensivo, o médio contou com a apatia da defesa contrária. No único remate enquadrado em todo o encontro, a Udinese abriu a contagem.

No segundo tempo, os comandados de Inzaghi replicaram a pressão, conseguindo, desta feita, serem eficazes. Aos 48m, Carlos Augusto até repôs a igualdade, mas metade do corpo do avançado estava em posição irregular.

Pouco depois, aos 55m, Çalhanoglu consumou o 1-1, beneficiando de uma falta do guardião Okoye sobre Thuram.

A história desta etapa complementar é simples de narrar. Instalada nas imediações da área contrária, o líder da Serie A bombeava sucessivos cruzamentos, mas muitas vezes sem critério. Aliás, na hora de finalizar, Thuram e Lautaro Martínez foram erráticos.

Na reta final da partida, e já com o defesa João Ferreira em campo, a missão de suster o Inter complicou-se. O médio Sandi Lovric – esloveno que havia entrado aos 62m – saiu, a contas com uma lesão muscular na perna. Pouco depois, foi Thauvin que caiu por terra, também queixoso. Uma vez que Gabriele Cioffi já havia esgotado todas as substituições, o avançado francês, até por pedido do próprio, aguentou os últimos minutos a coxear.

Entre paragens – com Pavard e Lautaro Martínez a verem amarelo, falhando a próxima jornada, antes do «dérbi» com o AC Milan – o Inter Milão encontrou, por fim, o caminho do triunfo.

Aos 90+5m, Lautaro rematou, pela esquerda, à boca da área, mas acertou no poste. Com a baliza deserta, Frattesi antecipou-se a todos os adversários e empurrou para o golo.

O triunfo permite aos líderes da Serie A ampliarem a vantagem sobre o AC Milan para os 14 pontos. A duas semanas do «dérbi», o Inter sonha celebrar a reconquista do «Scudetto» em casa. Por agora, os «nerazzurri» recebem o Cagliari (13.º), na noite de domingo (19h45).

Quanto à Udinese, permanece no 15.º posto, com 28 pontos, não aproveitando o desaire do Lecce (14.º). A linha de água continua a dois pontos. Na próxima ronda, também no domingo, e de novo em casa, João Ferreira – ex-V. Guimarães, Rio Ave e Benfica – recebe a Roma (5.ª).