Emprestado pelo Atlético de Madrid ao Barcelona até ao final da temporada, João Félix admite que quer continuar na Catalunha, mas reconhece que os «colchoneros» terão de facilitar a saída.

«Vamos ver [se o Atlético Madrid facilita]. No que depender de Cerezo [presidente do Atlético], acredito que sim, porque é uma pessoa fantástica, por quem tenho muito respeito e admiração. Foi sempre bondoso comigo, com a minha família, sobretudo com a minha mãe, que ia sempre aos meus jogos. Tenho uma boa relação com ele e sei que ele quer o bem do clube e quer ver-me feliz. Vamos ver o que acontece», disse o internacional português em entrevista ao programa «Tot Costa», da Catalunya Ràdio.

«Estou muito feliz, a minha família também está bem. Estou encantado com o Barcelona e com as pessoas. O balneário é espetacular e estou muito contente aqui», completou.

Félix revelou ainda que ficou «surpreendido» pela dimensão do Barcelona. «Fala-se muito à volta do clube, qualquer coisa que façamos, boa ou má, tem muito impacto e fala-se durante dias. Não estava muito habituado a isso no Atlético, em Madrid fala-se do Real Madrid, aqui é Barcelona, Barcelona e Barcelona.»

O avançado português também reconheceu que teve dificuldades para lidar com as críticas no início da carreira, mas já está habituado a ser o centro das atenções.

«Atualmente já estou tranquilo com isso. Tenho 24 anos, mas já ouvi de tudo. Já recebi muitas críticas e muitos elogios também. Já encaro bem isso. No início, não era assim, mas agora dá-me igual», afirmou.

Félix leva nove golos e seis assistências em 35 jogos esta temporada.