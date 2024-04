João Félix já confessou que quer continuar no Barcelona e os catalães também manifestaram vontade em contar com o internacional português na próxima temporada.

As condições para Félix vestir de «blaugrana» em 2024/25 parecem estar reunidas, isto porque o Atlético de Madrid também acredita que essa é a melhor solução, como revelou o presidente dos «colchoneros».

«Ele está a jogar no Barcelona e o normal é que queira ficar lá. O Barcelona quer Félix e ele quer o Barcelona, todos estão contentes. Além disso, vão ter sorte porque o Barcelona vai ficar com um grande jogador. O João é um jogador magnífico. Encaixou-se muito bem no Barcelona, está muito bem e o que lhe desejamos é toda a sorte do mundo. Não sei quanto o é que o Atleti ganharia [com a transferência]. É preciso perguntar aos da economia, eu sou do desporto», afirmou Enrique Cerezo, citado pela imprensa espanhola.

Félix, que está emprestado pelo Atlético ao Barça, leva nove golos e seis assistências em 35 jogos esta temporada.