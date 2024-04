João Félix revelou recentemente que Bernardo Silva mostrou curiosidade acerca do dia a dia do Barcelona e até aconselhou os catalães a contratarem o compatriota.

Em entrevista à Catalunya Ràdio, o internacional português foi novamente questionado acerca do companheiro de seleção e deixou a garantia de que vai querer receber um montante, caso a transferência venha mesmo a concretizar-se.

«Se o Bernardo Silva vier, vou pedir comissão. Tudo o que eu disse é verdade e se ele vier ficarão encantados com ele», começou por dizer Félix, no programa «Tot Costa».

«Ele é muito cuidadoso com tudo e perguntou sobre onde morar, onde comer, sobre segurança... Ele perguntou um pouco sobre tudo e falei sobre questões tributárias porque foi isso que me veio à cabeça. Se o convenci? Eu acho que sim. Mas agora não acho que dependa dele», acrescentou.

Félix destacou ainda que tem uma boa relação com Cristiano Ronaldo e deixou elogios ao capitão da seleção portuguesa.

«Temos uma relação muito boa. É um exemplo para todas as pessoas em Portugal e no mundo, seja no futebol ou na vida. É um dos melhores da história no futebol e somos uns sortudos por ter coincidido na mesma época que ele e ver o que fez», vincou.