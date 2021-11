Fernando Santos conta com todos os jogadores disponíveis para o determinante embate com a Sérvia, marcado para este domingo, para o Estádio da Luz, que vai determinar qual das duas seleções vai garantir a qualificação direita para a fase final do Mundial2022. Todos os jogadores subiram ao relvado, incluindo Pepe que vai cumprir um jogo de castigo.

Os jogadores começaram a subir ao relvado ainda antes das 11h00, incluindo Bernardo Silva que, depois de falhar o jogo com a República da Irlanda, já tinha voltado a treinar na passada sexta-feira.

Ao que tudo indica, o criativo médio do Manchester City já ultrapassou as dificuldades físicas e vai estar à disposição do selecionador para o jogo de domingo. Pepe, expulso nos derradeiros instantes do jogo com a Irlanda, será assim a única «baixa» para o decisivo jogo com a Sérvia, mas o central do FC Porto também está a treinar com os companheiros.

Fernando Santos vai fazer a antevisão do determinante jogo numa conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, que tem início marcado para as 12h45.