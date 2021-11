Afinal, a jovem fã de Ronaldo que invadiu o relvado logo após o jogo de Portugal com a Irlanda para pedir a camisola a Cristiano Ronaldo não vai ter de pagar uma multa de 3 mil euros.

Quem o garantiu foi o diretor de comunicação da Federação Irlandesa de Futebol. «Queremos assegurar à Addison que é óbvio que ela não vai enfrentar nenhuma multa por correr pelo campo e por pedir a camisola a Ronaldo», disse Cathal Dervan em declarações ao Irish Times.

Addison Whelan tem 11 anos e também joga futebol. Além de perseguir o sonho de ter uma carreira de futebolista, a menina irlandesa quer representar a seleção e vestir as cores do Arsenal. Addison também pratica boxe e já foi 'apanhada' a treinar com a camisola do jogador português.

Nesta quinta-feira viveu um dos momentos mais felizes e cheios de adrenalina da sua (ainda curta) vida. E nesta sexta-feira a família dela respirou segurança de alívio. Afinal, a coragem da pequena Addison não vai ter fatura associada.