Após o apito final do Rep. Irlanda-Portugal (0-0), Cristiano Ronaldo foi surpreendido por uma pequena invasora de campo, que correu na direção do capitão português.



A jovem, já pressionada por um steward, viu concretizado o seu desejo. Deu um forte abraço a Ronaldo, retribuído pelo avançado luso, e ainda levou para casa a camisola que CR7 usou no jogo de Dublin.



Uma noite certamente inesquecível para esta pequena adepta: