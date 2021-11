Cristiano Ronaldo não foi feliz no duelo entre Portugal e a República da Irlanda, em Dublin (0-0). O capitão da seleção nacional ficou em branco e queixou-se de algumas entradas mais duras por parte dos adversários.



Um dos momentos que passou relativamente despercebido na transmissão televisiva foi protagonizado por Shane Duffy. Na disputa de um lance aéreo, o defesa do Brighton & Hove Albion decidiu apertar o pescoço de Ronaldo.



As imagens do lance estão a tornar-se virais nas redes sociais, mas não captaram a atenção da equipa de arbitragem.



A ESPN, um dos canais a partilhar a fotografia, lança a dúvida: «Não sabemos que é WCQ [World Cup Qualifier] ou WWE [World Wrestling Entertainment]»

Not sure if WCQ or WWE 😳 pic.twitter.com/pwxHkQ09ZX — ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2021