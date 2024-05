Jesús Navas continuará a jogar pelo Sevilha até ao final deste ano, antes de «reforçar» a estrutura do emblema andaluz. Depois de anunciar a saída no final da época, eis que o presidente do Sevilha convenceu o médio a permanecer.

«Nem por um segundo hesitei em responder à proposta feita pelo presidente. Nestes próximos meses, o salário será doado a uma fundação», esclareceu Navas.

Ora, até 31 de dezembro, o médio integrará o plantel, que terá novo timoneiro, uma vez que Quique Flores está de saída.

A função de Jesús Navas será de ajudar ao planeamento da época e de continuar a liderar o balneário. Em janeiro, integrará a direção do Sevilha, num contrato vitalício.

Aos 38 anos, e ao cabo de 688 jogos em 17 épocas, o internacional espanhol conquistou a Liga Europa (4), Taça do Rei (2), Supertaça Europeia e Supertaça de Espanha. Detém, por isso, o marco de mais jogos e mais títulos conquistados pelo Sevilha.